20:13 - Salgono a due gli ostaggi morti durante il blitz della polizia per liberare le 17 persone tenute prigioniere per ore in una cioccolateria di Sydney da un integralista iraniano. Fonti della polizia australiana, citata da Abc News, hanno confermato inoltre l'uccisione del sequestratore, Man Haron Monis, predicatore di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine.