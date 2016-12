07:09 - Il popolare giocatore australiano di cricket Phillip Hughes è morto in ospedale, due giorni dopo essere stato colpito alla testa da una palla lanciata nel Sydney Cricket Ground, durante il torneo regionale Sheffield Shield. Era stato ricoverato in terapia intensiva in coma indotto dopo un'operazione per alleviare la pressione cerebrale, ma oggi il medico di Cricket Australia, Peter Brukner, ne ha annunciato il decesso.