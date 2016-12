15:30 - E' un 50enne di origini iraniane l'uomo che sta tenendo in ostaggio decine di persone a Sydney. Lo scrivono i media australiani, tra cui il Sydney Herald, citando fonti di polizia. Il sequestratore si chiamerebbe Man Haron Monis, già noto alle forze di sicurezza - riportano i siti locali - per aver scritto "lettere minacciose alle famiglie dei soldati australiani uccisi" in Afghanistan.