Sydney, il sequestratore era iraniano

17:54 - Era un 50enne di origini iraniane l'uomo che ha tenuto in ostaggio decine di persone a Sydney. L'uomo si chiamava Man Haron Monis, "già noto alle forze di sicurezza per aver scritto lettere minacciose alle famiglie dei soldati australiani uccisi" in Afghanistan. "L'Islam è la religione di pace, è per questo che i musulmani combattono contro l'oppressione e il terrorismo degli Usa e dei suoi alleati, tra cui Regno Unito e Australia", scriveva sul suo sito.

Man Haron Monis, ucciso nel blitz delle teste di cuoio australiane, era un sedicente predicatore, conosciuto anche con il nome di Sheikh Haron e Mohammad Hassan Manteghi. Nato in Iran, è arrivato nel 1996 in Australia. Nel 2013 era stato accusato di aver assistito al brutale omicidio della ex moglie. Sul suo capo pendevano inoltre 50 denunce per molestie sessuali mentre si proponeva, 10 anni fa, come "curatore spirituale".