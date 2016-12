Sydney, cinque ostaggi fuori dalla caffetteria assalita da un uomo armato

08:36 - Sono in tutto 5 gli ostaggi che sono fuoriusciti dalla caffetteria di Sydney dove un uomo armato si è barricato. Non è chiaro a questo punto se le cinque persone uscite dal bar siano stati liberati dal sequestratore armato oppure se siano riusciti a fuggire. "La prima cosa che faremo è verificare se queste persone stanno bene", ha detto il vice capo della polizia del Nuovo Galles del Sud, Catherine Burn. "Lavoreremo con queste persone per ottenere maggiori informazioni", ha proseguito. I negoziatori della polizia "sono in contatto con l'uomo armato che si trova nel bar, ma per il momento non conoscono i motivi del suo gesto, ha aggiunto Burn, spiegando che non si conosce il numero esatto degli ostaggi ma che è inferiore a trenta.