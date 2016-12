Sydney, chiesta bandiera dell'Isis

08:42 - L'uomo che da ore tiene in ostaggio diverse persone in una cioccolateria a Sydney ha chiesto alla polizia una bandiera dell'Isis in cambio della liberazione di alcuni ostaggi. L'uomo ha esposto una bandiera con una scritta araba, ma non si tratta della bandiera dello Stato Islamico. Intanto alcuni ostaggi, dietro richiesta del sequestratore, hanno chiamato i media dicendo che l'uomo ha piazzato due bombe nel locale e altre due all'esterno.