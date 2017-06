Sydney: accusato di pedofilia il cardinale Pell, oggi tesoriere in Vaticano

I fatti contesti risalirebbero in parte agli anni tra il 1976 e il 2001, quando Pell era un semplice sacerdote a Ballarat, sua città natale: sarebbero relative a quel periodo due accuse secondo cui avrebbe toccato i genitali ai minori. Ci sarebbe poi un terzo accusatore che dice di averlo visto nudo in mezzo ad alcuni ragazzi. Altri abusi risalirebbero invece agli anni in cui Pell fu arcivescovo a Melbourne, tra il 1996 e il 2001.

Le notifiche di reato sono state consegnate dagli investigatori ai rappresentanti legali di Pell a Melbourne e presentate al tribunale davanti al quale il prelato è chiamato a comparire il 18 luglio.



Pell ha sempre respinto le accuse e non si è mai sottratto agli interrogatori. Era già stato interrogato in ottobre dalla polizia australiana a Roma sui reati degli anni 70. Si recherà ora in Australia per difendersi di nuovo, dopo aver ricevuto l'approvazione dei medici per il viaggio.