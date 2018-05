Svolta a Miss America, per la prima volta tre donne ai vertici

Nell'era del #MeToo, la campagna contro le molestie e gli abusi sessuali, è svolta ai vertici di Miss America: per la prima volta nella storia l'organizzazione sarà guidata interamente da donne, tutte ex concorrenti. I precedenti vertici si erano dimessi dopo che i media avevano svelato come alcuni leader e dipendenti si erano scambiati email denigratorie sulle concorrenti, compresi apprezzamenti di carattere sessuale e sul loro peso.