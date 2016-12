Svizzera, trovati quattro cadaveri

Quattro corpi senza vita, quelli di un uomo, una donna e di due bambini di pochi anni, sono stati trovati nella zona dell'anfiteatro roccioso del Creux-du-Van, in Svizzera. Le vittime sono un 45enne e i due figli di 2 e 3 anni. Non ancora chiarito invece se la donna sia la madre dei bambini. La polizia ipotizza un gesto estremo dell'uomo in lite con la ex moglie per problemi relativi alla custodia dei bambini.