Svizzera, tre valanghe sulle Alpi: morti tre escursionisti

Tre persone sono morte sulle Alpi svizzere in tre diversi incidenti causati da valanghe. Lo riferisce la polizia. La prima slavina ha travolto un uomo che stava sciando nel cantone meridionale di Wallis. La seconda vittima è un turista francese di 31 anni, che aveva provato a scalare da solo una montagna nell'ovest del Paese. In discesa il 31enne ha provocato una valanga, che lo ha trascinato per oltre un chilometro su un terreno roccioso.