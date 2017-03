Svizzera, sparatoria in bar a Basilea: due morti e un ferito

Due persone sono state uccise e una terza è rimasta gravemente ferita in una sparatoria in un bar di Basilea, in Svizzera. Lo riportano i media elvetici. Due uomini sono entrati nel "Cafè 56" e hanno fatto fuoco più volte, per poi fuggire in direzione della stazione di Basel Bad. La polizia sarebbe sulle loro tracce, in corso le indagini.