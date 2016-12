Svizzera, scontro in volo tra due aerei in un airshow: un morto

Un'altra tragedia dopo quella accaduta in Gran Bretagna, sempre durante un airshow. Ancora non è chiaro cosa sia successo al pilota del secondo aereo, secondo quanto riferiscono i media svizzero, citando alcuni testimoni. I due velivoli fanno aprte di una formazione tedesca di tre aerei, la Grasshopper. Il terzo aereo non è rimasto coinvolto nell'incidente ed è atterrato in sicurezza.



Siviglia, cade piccolo aereo da turismo: morto il pilota, grave il passeggero - Un altro incidente è avvenuto a vicino a Siviglia, in Spagna, dove è caduto un piccolo aereo da turismo dopo che il pilota ha perso conoscenza. Lo hanno reso noto le autorità spagnole precisando che il pilota è morto e il passeggero, che ha tentato un atterraggio d'emergenza seguendo le istruzioni di un elicotterista e di un altro pilota, è in gravi condizioni. Il velivolo si è schiantato al suolo a soli tre chilometri dall'inizio della pista. L'aeroporto di Siviglia è rimasto chiuso per più di due ore.