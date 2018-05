Svizzera, morto con suicidio assistito lo scienziato David Goodall

Uno scienziato australiano di 104 anni, David Goodall, è morto, ricorrendo all'eutanasia, in una clinica svizzera di Basilea, dopo essersi rivolto all'organizzazione Exit International. Goodall non soffriva di alcuna malattia in fase terminale, ma era stanco di vivere e non voleva invecchiare in modo umiliante, per questo ha chiesto di poter porre fine alla sua vita con il suicidio assistito, non punibile in Svizzera, all'organizzazione non profit.