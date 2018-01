Svizzera, il 4 marzo si vota per il canone radio-tv: il "no" in vantaggio nei sondaggi

Il prossimo 4 marzo si voterà in Svizzera su un tema che, già da mesi, infiamma l'opinione pubblica elvetica: si tratterà di abolire o meno il canone radiotelevisivo. Il primo sondaggio del 2018, condotto da Tamedia, vedrebbe in vantaggio il "no" al 59% contro il 40% dei favorevoli. L'1% invece il dato che riguarda gli indecisi. Il nuovo anno ha invertito la tendenza che vedeva, nel 2017, in vantaggio il fronte del "sì".