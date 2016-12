Svizzera frena espulsioni stranieri

Gli elettori elvetici hanno respinto a larga maggioranza (58,9%) la controversa proposta della destra populista di espellere automaticamente gli straniere condannati, per qualsiasi reato, anche non grave. Sei anni fa in un referendum analogo, più di mezzo milione di elettori svizzeri votò l'espulsione automatica per i cittadini stranieri condannati per reati sessuali.