Svizzera, frana al confine con la val Chiavenna: 100 evacuati

Una frana di notevoli proporzioni è caduta dal pizzo Cengalo, in territorio di Bondo (Svizzera), in Val Bregaglia, al confine con la provincia di Sondrio. L'imponente quantità di detriti, pur avendo travolto stalle e abitazioni, non ha causato vittime. Le autorità elvetiche hanno deciso di evacuare a scopo precauzionale circa un centinaio di persone, tutte di nazionalità svizzera.