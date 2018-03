Svizzera, bocciato referendum per abolizione canone tv

In Svizzera il referendum per l'abolizione del canone radiotelevisivo è stato ufficialmente bocciato: la maggioranza dei 26 cantoni e semi cantoni della Confederazione elvetica ha respinto la proposta. Tutti i cantoni per i quali sono disponibili i risultati definitivi hanno optato per il no, con percentuali che vanno dal 62,7% di Sciaffusa al 78,3% di Neuchatel. Lo riferisce l'agenzia telegrafica svizzera svizzera, Ats.