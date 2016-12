30 novembre 2014 Svizzera, al referendum anti-immigrati vince il no a larga maggioranza Secondo le prime stime il quesito che chiedeva di limitare l'immigrazione per "motivi ecologici" è stato bocciato dal 78% dei cittadini Tweet google 0 Invia ad un amico

15:57 - Gli svizzeri hanno bocciato il referendum per limitare l'immigrazione per "motivi ecologici" (con il 78% dei no, secondo le prime stime). Bocciati anche quelli per abolire i forfait fiscali ai ricchi stranieri e per aumentare le riserve in oro della Banca centrale. I testi delle tre iniziative sono stati respinti nei 26 cantoni e semi-cantoni. Per essere approvata un'iniziativa popolare deve ottenere la doppia maggioranza, del popolo e dei cantoni.

La prima delle tre consultazioni chiedeva dunque la limitazione dell'immigrazione per motivi "ecologici", ossia per evitare la sovrappopolazione e la conseguente cementificazione; la seconda l'abolizione dell'imposizione forfettaria per i ricchi stranieri; la terza era sul divieto di vendere l'oro della Banca centrale elvetica.



Rispettate quindi le previsioni. Il quesito sull'immigrazione proponeva di limitare allo 0,2% annuo l'aumento della popolazione residente in Svizzera e di promuovere la pianificazione familiare nel quadro della cooperazione allo sviluppo.



Contro l'iniziativa si erano schierati il governo, i principali partiti politici, i sindacati, imprenditori e le chiese. Per il governo, tali misure "contro gli stranieri non risolvono alcun problema ambientale. Al contrario, l'introduzione di un limite massimo basso e rigido nuocerebbe alla nostra economia" e ai rapporti con l'Ue. Il governo ha fatto campagna anche contro le due altre iniziative in votazione domenica.



Il testo intitolato "Basta ai privilegi fiscali dei milionari" chiedeva che fosse abolita l'imposizione secondo le spese (imposizione forfettaria) riservata a cittadini stranieri domiciliati in Svizzera ma senza esercitarvi un'attività lucrativa. L'ultima iniziativa al vaglio, "Salvate l'oro della Svizzera", chiedeva di aumentare fino ad almeno il 20% la parte di oro degli attivi della Banca nazionale. Le riserve auree non potrebbero essere vendute e dovrebbero essere depositate interamente in Svizzera.