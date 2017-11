Svizzera, a 7 anni prende un treno da sola e sale su un aereo eludendo i controlli

È riuscita a sfuggire ai propri genitori, a prendere un treno da sola e a salire su un aereo per Ajaccio, eludendo tutti i controlli. È l’incredibile avventura vissuta da una bimba di 7 anni. È successo in Svizzera. A confermare l’accaduto Bertrand Stämpfl, portavoce dell’aeroporto di Ginevra. Un’avventura per la bimba, ma anche un grosso spavento per i genitori, che, preoccupati per la fuga della figlia, hanno avvertito le forze dell’ordine. Per un pelo, la piccola non è riuscita a prendere il volo EasyJet per Ajaccio sul quale era salita, perché prelevata da un addetto di scalo. Lo riporta la Tribune de Genève.