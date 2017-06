Svezia, tracce di esplosivo in borsa: evacuato aeroporto Goteborg

E' stato evacuato in Svezia l'aeroporto internazionale di Goteborg-Landvetter, dopo che in un bagaglio lasciato incustodito sono state rilevate tracce di esplosivo. L'allarme è scattato verso le 21 di lunedì sera. La polizia svedese afferma che per ora non si può parlare di una situazione di "minaccia effettiva", ma le indagini sono ancora in corso.