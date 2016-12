Svezia, spari in un centro commerciale: un ferito

Un uomo è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in un centro commerciale a Malmoe, in Svezia. La polizia ha isolato l'intera zona mentre nessuno è autorizzato a lasciare la struttura. I media locali affermano che il ferito è stato portato in ospedale. Un poliziotto presente sulla scena ha riferito che "probabilmente è stato colpito a una gamba".