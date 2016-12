Svezia,pianificava attentato: preso

Un iracheno di 25 anni è stato arrestato dalla polizia svedese perché sospettato di aver pianificato un attacco terroristico. Il giovane, bloccato durante un blitz in un centro per richiedenti asilo nella città nord-orientale di Boliden, avrebbe combattuto in Siria. L'arresto,fanno sapere le autorità, non è legato alle stragi di Parigi.