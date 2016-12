Svezia, mascherato e armato di spada irrompe in una scuola: tre morti

Un 21enne mascherato e armato di spada ha fatto irruzione in una scuola a Trollhattan, nella Svezia meridionale . Il bilancio è di tre morti: un insegnante, uno studente , e lo stesso aggressore, colpito dalla polizia. Ferite altri tre studenti , due dei quali sarebbero in gravi condizioni. Al momento dell'attacco, avvenuto nei pressi di un bar dell'istituto, erano presenti circa 400 studenti di età compresa tra i 6 e i 15 anni.

Il 21enne in posa per una foto poco prima di entrare in azione

"L'aggressore aveva il volto coperto e abiti neri, ed aveva una spada", confermano alcuni studenti, testimoni dell'attacco, alla tv Expressen.



"Ero in classe quando è arrivata la notizia che c'era un assassino nella scuola: abbiamo chiuso a chiave la classe, ma l'insegnante era ancora nel corridoio. Alcuni di noi sono usciti per avvertire del pericolo, ma l'assassinio l'aveva già colpito", racconta un ragazzo.



La foto prima dell'attacco - Prima di entrare in azione, il giovane aveva accettato di scattare una foto con due ragazzi, impugnando la spada. Nell'immagine lo si vede vestito di nero e con una maschera che ricorda Darth Vader, uno dei personaggi principali della saga cinematografica di Guerre Stellari.



La dinamica - Secondo gli inquirenti, che indagano su quanto accaduto, il killer ha bussato alle porte di diverse aule dell'istituto ferendo con la sua spada coloro che gli aprivano.



Il killer aveva simpatie naziste - Media svedesi hanno riferito che l'account Facebook e Youtube del killer della scuola suggeriscono un suo interesse per Hitler e la Germania nazista. Lo riporta la Bbc, aggiungendo che l'elmetto che indossava l'uomo ricorda quelli delle truppe tedesche nella Seconda guerra mondiale