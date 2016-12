Svezia, incendiata casa migranti

Un altro episodio di odio razziale in Svezia, dopo l'attacco del 21enne Anton Lundin-Pettersson alla scuola di Trollhattan, non lontano da Goteborg. Una casa per rifugiati a Eskiltuna, vicino a Stoccolma, è stata data alle fiamme e due persone sono disperse. Nelle ultime settimane diversi centri di accoglienza sono stati colpiti da incendi dolosi nel Paese, mentre aumenta il numero di profughi in arrivo: 190mila i richiedenti asilo in Svezia.