Svezia, il fidanzato la aggredisce in ascensore tra l'indifferenza di tutti

13:41 - Fanno un esperimento: lui aggredisce lei, la insulta, e passa addirittura alle mani. La messa in scena del litigio, di Shtml Panda, avviene in Svezia, tra due finti fidanzati, in un ascensore. Lo scopo è quello di vedere come reagisce la gente. C'è chi continua tranquillamente a whatsappare, chi si volta dall'altra parte, chi addirittura si allontana. Alla fine, una donna avverte: "Non puoi toccarla. Se lo fai, chiamo la polizia". E i due ragazzi ringraziano, spiegando: "Era un esperimento... Prima di te, 53 persone ci hanno visto, senza nessuna reazione". Incredibile.