Svezia, fiamme in un centro rifugiati: almeno 15 persone ferite

Sono almeno 15 le persone rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato nella notte in uno dei maggiori centri per rifugiati in Svezia. L'incidente è avvenuto a Vanersborg, nel sudest del Paese. La polizia fa sapere che due migranti sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate dopo essersi buttati dal secondo piano per sfuggire alle fiamme, mentre un'altra decina di rifugiati è rimasta intossicata. In tutto evacuate 158 persone.