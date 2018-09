Svezia, exit poll: l'estrema destra sotto il 20%, centrosinistra avanti

La vittoria dei piccoli partiti - Stando ai primi dati degli exit poll infatti i grandi vincitori di questa tornata elettorale sembrano essere i piccoli partiti. In primis gli ex comunisti, Sinistra, che hanno quasi raddoppiato il loro ultimo risultato e si sono aggiudicati il 9,8%. Bene anche il partito di centrodestra, Centro, e i Cristiano democratici che hanno incrementato di un terzo le preferenze del 2014.



L'incertezza svedese al voto - Secondo un sondaggio della tv di Stato, il 38% degli svedesi si è detto indeciso fino all'ultimo su chi votare. Nel 2014 la percentuale di coloro che decisero per chi votare il giorno stesso delle elezioni fu del 33%. Rispetto al 2014 inoltre il 41% degli elettori inoltre avrebbe cambiato partito.



Aggressioni neonazi in alcuni seggi - In alcuni seggi, durante le operazioni di voto, alcuni elettori e giornalisti sono stati aggrediti da esponenti di gruppi neonazisti. Diversi membri del Movimento della resistenza nordica hanno fatto irruzione a Boden, Ludvika e Kungalv, creando panico tra i cittadini in coda. Sembra poi che un altro gruppo di estrema destra, Alternativa per la Svezia, abbia infranto il silenzio elettorale con diversi messaggi su Twitter.