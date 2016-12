Svezia, evacuato un aeroporto

L'aeroporto di Stoccolma-Skavsta è stato evacuato dopo il ritrovamento di povere sospetta in una borsa. La scoperta è stata fatta durante i controlli ai passeggeri che salivano in aereo, come riferisce a Reuters Joakim Lindholm, gestore delle operazioni dello scalo, a cento chilometri dalla Capitale svedese. Si tratta del quinto aeroporto del Paese, dove transitano per lo più voli low-cost.