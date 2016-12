Sumatra, rogo in penitenziario

Sono almeno 5 i detenuti morti in un incendio scoppiato in seguito a disordini in un penitenziario dell'isola indonesiana di Sumatra. Lo rende noto la polizia. L'incendio nella prigione di Malabero a Bengkulu era scoppiato venerdì sera dopo che agenti dell'agenzia anti-droga erano entrati nella struttura e avevano portato via un boss della droga. L'Indonesia ha leggi molto severe sugli stupefacenti, fino alla pena di morte per i contrabbandieri.