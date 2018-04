Risate, urla di gioia, battiti di mani: è incontenibile la felicità di Seth Allen, il piccolo di 10 anni di Fort Smith, Arkansas, Usa, che è salito per la prima volta sull'altalena. Il bimbo, costretto dalla nascita sulla sedia a rotelle, è così riuscito a provare l'ebrezza di dondolarsi all'interno del parco giochi della sua città, dove vanno a divertirsi tutti i suoi coetanei. Ciò è stato possibile grazie all'installazione di un'altalena speciale per disabili, resa possibile per l'interessamento del comitato locale della prima chiesa presbiteriana. Neanche la madre Trish, che ha ripreso il momento in un video postato poi sulla sua pagina Facebook, poteva prevedere una tale reazione divertita.