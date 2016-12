SudSudan,27 volontari morti da 2013

Sono 27 gli operatori umanitari sono stati uccisi in Sud Sudan dall'inizio della guerra civile nel dicembre 2013. Lo ha denunciato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie e coordinatore dei soccorsi, Stephen O'Brien, dichiarandosi profondamente sconvolto per l'uccisione e la persecuzione dei cooperanti. O'Brian ha aggiunto che il governo sudsudanese ha assicurato la propria collaborazione.