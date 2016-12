7 novembre 2014 SudCorea, irlandese non ottiene un impiego perché la sua gente "è incline all'alcolismo" È accaduto a Katie Mulrennan, un'insegnante 26enne di County Kerry che aveva risposto a un annuncio per un impiego nella capitale Seul Tweet google 0 Invia ad un amico

17:50 - "Non assumiamo irlandesi a causa della propensione all'alcolismo della vostra gente". La 26 enne Katie Mulrennan, di professione insegnante, si è vista rispondere così a una richiesta di lavoro inviata a una scuola di Seul, in Corea del Sud. La donna aveva inviato la sua candidatura dopo aver letto un annuncio sul sito Craigslist. Lo screenshot della email di risposta è stato pubblicato in rete dalla ragazza ed è diventato virale in poco tempo.

"Quando ho ricevuto la email l'ho trovato così brusca e corta. La mia prima reazione è stata una risata". Così l'insegnante irlandese ha commentato la sua vicenda ai microfoni della Bbc, senza nascondere tutta la sua amarezza per i pregiudizi dimostrati nei confronti del suo popolo. "Poi ho fatto un respiro profondo - ha detto - e ho scritto una replica un po' sarcastica semplicemente perché non riuscivo a credere a quello che avevo letto. Ma finora non ho ricevuto risposta".