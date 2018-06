Sudan, annullata la pena di morte per la sposa bambina Noura Hussein

La pena detentiva scatta dalla data del suo arresto nel maggio 2017. La giovane sarà costretta a pagare 337.500 sterline sudanesi, pari a 12mila dollari.



La condanna a morte di Noura aveva suscitato indignazione e fatto partire una campagna internazionale chiamata "Justice for Noura" dopo la sua condanna a morte. Secondo Amnesty International, Noura Hussein è stata obbligata al matrimonio all'età di 16 anni. Quando si rifiutò di consumarlo, nel maggio 2017, il marito chiamò due suoi fratelli e un cugino per aiutarlo a violentarla. In un secondo tentativo di violenza, Noura ha pugnalato a morte l'uomo, secondo Amnesty International.



Questa decisione "dovrebbe ora portare a una revisione delle leggi e far sì che Noura Hussein sia l'ultima persona costretta a sopportare una simile prova", ha dichiarato Seif Magango, vicedirettore regionale di Amnesty International. In Sudan, la legge consente il matrimonio di bambine di età superiore ai 10 anni. L'Onu ha sollecitato il Paese africano a modificare le sue leggi per criminalizzare la violenza domestica e lo stupro coniugale.