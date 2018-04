Migliaia di coperte per riprodurre il viso di Nelson Mandela. E' quanto realizzato allo Zonderwater Maximum Correctional Centre, una prigione a Cullinan, in Sudafrica. L'idea è di Carolyn Steyn - fondatrice dell'associazione 67 Blankets - che ha creato un gruppo Facebook per pubblicizzare il progetto, denominato "67 Blankets for Nelson Mandela Day". In pochi giorni, migliaia di persone provenienti da tutto il mondo si sono impegnate a lavorare a maglia il ritratto-coperta. Tra loro i detenuti del carcere, che hanno dato un contributo fondamentale alla buona riuscita dell'opera.



Il gigantesco ritratto è stato esposto per celebrare i 100 anni dalla nascita del leader anti-apartheid (18 luglio 1918).