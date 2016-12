Sudafrica, turista americana uccisa da un leone durante un safari

Una donna statunitense è stata uccisa da un leone nel Lion Park nei pressi di Johannesburg, in Sudafrica. Stando a quanto riportano i media locali, l'animale sarebbe balzato all'interno dell'auto dei turisti entrando dal finestrino, assalendo la cittadina americana e ferendo gravemente il conducente che ha tentato di difenderla. Immediato l'intervento dei soccorsi, che però non hanno potuto fare niente per salvare la donna.

L'ambasciata Usa ha ricevuto notizia di un "incidente" che ha coinvolto una connazionale e ha fatto sapere di non avere ancora informazioni dettagliate, ma che sta provvedendo a "fornire ogni aiuto possibile". Un membro dello staff del parco, Scott Simpson, ha dichiarato: "Non sappiamo esattamente cosa è successo, sappiamo solo che una donna e un uomo stavano guidando nella riserva dei leoni quando uno è entrato nell'auto, assalendo la donna. Anche se l'ambulanza è arrivata subito, sfortunatamente per lei non c'è stato niente da fare".



Il Lion Park che si trova nei pressi dell'aeroporto di Lanseria è una destinazione popolare per i turisti, che possono attraversare con i propri veicoli grandi riserve dove i leoni vagano liberamente. Un luogo rinomato per la sua natura selvaggia, ma che non è nuovo a incidenti del genere. A marzo, infatti, il turista Brendan Smith ha pubblicato un video dell'attacco subito da lui stesso ad opera di un leone. Nell'arco di un anno, le morti causate da questi animali sono circa 250.