Sudafrica, terrore sott'acqua: squalo bianco attacca una gabbia di sub

Attimi di terrore durante un'immersione in Sudafrica. Un gruppo di sub è stato attaccato da un grosso esemplare di squalo bianco, che si è scagliato contro le sbarre della gabbia dentro la quale si erano calati in acqua i sommozzatori. Le protezioni hanno retto a fatica le fauci del predatore, tra la paura dei subacquei, impossibilitati a risalire in superfice. Fortunatamente lo squalo ha poi desistito.