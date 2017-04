Sudafrica, scontro tra bus e camion: morti almeno 20 bambini

Almeno venti bambini hanno perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Pretoria, in Sudafrica. Il minibus sul quale viaggiavano ha preso fuoco dopo essersi scontrato con un camion e molti piccoli sono rimasti intrappolati nel veicolo in fiamme. Lo ha riferito Russel Meiring, portavoce dei servizi di pronto soccorso, aggiungendo che numerose persone sono rimaste ferite.