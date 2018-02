Sudafrica,quasi mille minatori intrappolati sotto terra per blackout

Circa 950 minatori sono rimasti intrappolati sotto terra, in Sudafrica, in seguito a un blackout dovuto al maltempo. I media locali dicono che l'incidente è avvenuto nella miniera d'oro Sibanye-Stilwater Beatrix, non lontano dalla città di Welkom, nel centro del Paese. Il portavoce del proprietario della miniera, James Wellsted, assicura che gli operai stanno bene e che hanno ricevuto cibo e acqua.