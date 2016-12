Sudafrica, no alla scarcerazione di Pistorius: "Decisione prematura"

Il ministero della giustizia del Sudafrica ha bloccato la concessione degli arresti domiciliari per buona condotta a Oscar Pistorius dopo soli 10 mesi di cella prevista per venerdì. La decisione è stata presa in attesa che si pronunci l'apposito comitato che esamina le istanze di scarcerazione. L'atleta paralimpico era stato condannato a cinque anni per aver ucciso la fidanzata, Reeva Steenkamp, il giorno di san Valentino del 2013.

Il Dipartimento di Giustizia ha definito "prematura" la scarcerazione dell'ex campione paralimpionico dopo soli 10 mesi di carcere su una sentenza di cinque anni per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp.



La portavoce del ministero, Mthunzi Mhaga, ha spiegato che la scarcerazione deve essere rivista ed esaminata da una commissione, anche se lo stesso Pistorius non ha mai presentato istanza.



Pistorius avrebbe dovuto essere trasferito ai domiciliari in casa dello zio, in attesa del processo d'appello, in programma a novembre.