Sudafrica, coppia di turisti italiani scomparsa da una ventina di giorni

12:24 - Da un paio di settimane non si hanno più notizie di una coppia di vicentini in vacanza in Sudafrica. Un viaggio iniziato i primi di febbraio e dalla durata di un mese. Preoccupati del prolungato e inspiegabile silenzio di Diego Verlato, 53 anni, e Rosanna Graser, 63, i familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine, che hanno contattato la Farnesina. L'ambasciata italiana a Pretoria sta seguendo la situazione con la massima attenzione.

Secondo il Gazzettino "l'ultimo contatto con i parenti, residenti nel Vicentino, pare sia avvenuto il giorno 11 o 12, mentre in precedenza avevano dato continuamente notizie dei loro spostamenti. E da quel momento nessuno sembra sia più riuscito a mettersi in contatto con loro, peraltro abituati a lunghi e avventurosi viaggi in giro per il mondo".