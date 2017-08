Sudafrica, calca per entrare alla stadio di Johannesburg: due morti

Due persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite in una ressa mortale all'ingresso dello stadio di Johannesburg, il più grande impianto calcistico del Sudafrica, prima del derby di Soweto tra i Kaizer Chiefs e gli Orlando Pirates. Sembra che chi non aveva il biglietto per la partita, che è stata comunque disputata, abbia cercato di entrare comunque nello stadio e nella calca alcune persone siano rimaste schiacciate.