La Provincia del Capo Occidentale, in Sudafrica, ha lanciato una campagna contro l’utilizzo del cellulare mentre si guida o si cammina per strada. L’iniziativa, intitolata “It can wait” (“Può aspettare”), è accompagnata da un video che mostra le possibili conseguenze delle distrazioni causate dal telefono: alcune divertenti – persone che cadono nelle fontane o sbattono contro porte di vetro –, altre tragiche.