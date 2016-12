Sud Sudan, Usa condannano le violenze: "Attacchi intollerabili"

Gli Stati Uniti condannano il ritorno della tensione in Sud Sudan. "E' una violenza senza senso e senza scuse che mette in pericolo tutto quello a cui la popolazione ha aspirato negli ultimi cinque anni", afferma Susan Rice, il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca. Secondo Washington gli attacchi ai civili, alle missioni diplomatiche e alle organizzazioni non governative sono "intollerabili e dovrebbero costituire crimini di guerra".