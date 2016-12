Sud Sudan, spari sugli spettatori di una partita di calcio: 11 morti

Almeno 11 persone sono morte e altre 16 sono state ferite dopo che un uomo non identificato ha sparato a raffica contro una piccola folla radunata in un sobborgo della capitale sudsudanese Juba per vedere una partita di calcio. Lo riferisce la Bbc citando media locali secondo i quali l'assassino è fuggito nonostante la "pronta risposta" delle forze di sicurezza.