Sud Sudan,Ban Ki-moon:scioccato da violenza, a rischio processo pace

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, si è detto "scioccato e inorridito" per l'escalation di violenza in Sud Sudan, che ha già causato più di 200 morti. "E' inaccettabile - ha detto - e potrebbe inficiare i progressi compiuti finora nel processo di pace". Ban ha quindi esortato il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e il vicepresidente, Riek Machar, a fare tutto il possibile per porre fine alle violenze.