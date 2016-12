Sud Sudan: Ban Ki-moon rimuove capo caschi blu, non ha difeso civili

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha rimosso il comandante dei caschi blu dell'Onu in Sud Sudan, in seguito alle risultanze di un'inchiesta che lo accusa di non aver protetto i civili e quando soldati governativi attaccarono un centro per gli aiuti lo scorso luglio nella capitale Giuba. Ban "ha chiesto l'immediata sostituzione del comandante del contingente", il generale keniano Johnson Mogoa Kimani Ondieki.