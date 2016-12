Sud Francia, uomo barricato in hotel ha rifiutato di pagare stanza

Ha rifiutato di pagare l'albergo e si è infuriato contro il gestore. Sarebbe questo il motivo per cui un uomo si è barricato in un hotel nel sud della Francia, nei pressi di Avignone. Lo riferiscono fonti della polizia citate dal Figaro. Gli agenti sono arrivati sul posto, l'albergo Fofmule 1 di Bollène, per avviare i negoziati con l'individuo, pare uno squilibrato, armato di un coltello e con un pacco sospetto. Chiusa l'autostrada vicina.