Sud Corea, oltre 2 milioni in piazza chiedono dimissioni presidente

Una nuova manifestazione si è svolta in Corea del Sud per chiedere le dimissioni della presidente Park Geun-hye, coinvolta in uno scandalo corruzione. Circa 1,7 milioni di persone si sono radunate attorno a piazza Gwanghwamun, nella capitale Seul, ad appena un chilometro dalla Blue House presidenziale, dove si trovano gli uffici e la residenza di Park. Proteste si sono tenute anche in altre città, con la partecipazione di 620mila persone.