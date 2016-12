Sud Corea, affonda nave: 10 morti

Almeno dieci persone sono morte e diverse altre risultano disperse dopo che una barca da pesca si è capovolta al largo delle coste meridionali della Corea del Sud. La guardia costiera dell'isola di Jeju afferma che tre persone sono state recuperate e portate in elicottero in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita, mentre 40 navi sono tuttora impegnate nelle ricerche in zona.