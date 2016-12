Sub dispersi, l'Indonesia prolunga le ricerche in mare fino al 25 agosto

L 'Indonesia ha deciso di "prolungare eccezionalmente fino al 25 agosto le attività di ricerca" dei tre sub milanesi dispersi nel mare del Borneo, vicino all'isola di Sangalaki . A comunicare il rinvio della chiusura delle operazioni è stato il ministro P aolo Gentiloni , dichiarando la sua soddisfazione e precisando che di solito le ricerche non durano più di sette giorni. La Farnesina ha quindi espresso "riconoscenza" alle autorità locali.

Non si fermano quindi le attività per scandagliare le acque del mare dove sono spariti Daniele Buresta, Michela Caresani e Alberto Mastrogiuseppe, i nostri tre connazionali. Se fosse stata rispettata la consuetudine seguita di solito in casi del genere, le operazioni sarebbero state interrotte già sabato 22 agosto. Ci saranno altri tre giorni di ricerche, ha spiegato il ministero, aggiungendo che "l'Indonesia accoglie le nostre richieste e viene incontro anche agli auspici delle famiglie".